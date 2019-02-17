Женщина насмерть сбила водителя такси в Москве

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Женщина сбила насмерть водителя такси в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

Как рассказал РИА Новости представитель ведомства, авария произошла вечером в субботу, 16 февраля. Легковой автомобиль наехал на таксиста, который в это время осматривал свою машину. От полученных травм мужчина скончался.

По данным ГИБДД, сбивший таксиста автомобиль скрылся с места ДТП. Однако сотрудникам полиции удалось обнаружить его в тот же день по характерным следам от удара во время аварии на машине. Женщину-водителя задержали. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Между тем, в ряде СМИ появились сообщения, что участницей ДТП является певица Юлия Райнер. Представитель артистки отказался комментировать эту информацию.