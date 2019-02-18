Сбившую насмерть человека участницу шоу "Голос" отпустили

Полиция отпустила под подписку о невыезде участницу шоу "Голос" Юлию Райнер, сбившую насмерть водителя такси, передает ТАСС.
Как сообщали в пресс-службе столичного управления ГИБДД, женщина за BMW наехала на пешехода на Ленинградском шоссе. Пешеходом оказался водитель такси, остановившегося на дороге. Женщина с места аварии скрылась, пострадавший скончался на месте.
Через час нарушительницу задержали. На ее машине были характерные повреждения, сама она не отрицала, что сбила человека.
Очевидец рассказал, что ехал по Ленинградскому шоссе под мостом и увидел человека: его сбили и тело запаковывали в черный пакет. Перед этим же человеком стояла машина такси желтого цвета, сотрудники полиции и скорая, которая забирает тело.
Участница шоу "Голос" насмерть сбила водителя такси и пыталась скрыться с места ДТП
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