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18:30

Очевидец рассказал о ДТП с участием Юлии Райнер

происшествия ДТП

18:30

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Девушку, которая насмерть сбила таксиста, задержали

Девушку, которая насмерть сбила таксиста в Москве, задержали. Авария произошла накануне вечером на Ленинградском шоссе.

Автоледи не заметила водителя, который осматривал свою неисправную машину прямо посреди проезжей части. Мужчина от полученных травм скончался.

Телеканал Москва 24 связался с очевидцем ДТП. "Я ехал по Ленинградскому шоссе под мостом и увидел этого человека – его сбили и тело запаковывали в черный пакет. Перед этим же человеком стояла машина такси желтого цвета и, соответственно, сотрудники полиции, ДПС, скорая, которая забирает тело. Это было заснято в 19:25", – рассказал автомобилист.

Нарушительница была задержана спустя час. На ее машине имелись характерные повреждения. Сама она не отрицала, что сбила человека.

Как сообщили СМИ, виновницей ДТП стала 35-летняя Юлия Райнер – участница проекта "Голос", с недавнего времени певица занимается сольной карьерой. Официальный представитель Юлии пока никаких комментариев не дал.

происшествия ДТП

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