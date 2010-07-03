Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ольга Андреева

Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания для виновников аварии, скрывшихся с места ДТП, в котором есть пострадавшие и погибшие. Об этом говорится на сайте верхней палаты парламента.

Ранее документ приняли депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении. Вячеслав Володин заявлял, что "ужесточение наказания за оставление места ДТП направлено на восстановление справедливости".

Усиливается уголовная ответственность лица, управляющего транспортным средством и нарушившего ПДД, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, если деяние сопряжено с оставлением места его совершения. Такое деяние будет квалифицироваться по части 2 статьи 264 УК РФ.

Согласно закону, за причинение тяжкого вреда здоровью пьяному водителю будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет вместо прежних "до 4 лет". Вводится уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет в случае гибели человека. В настоящий момент за подобное грозит от 2 до 7 лет.

На случай, если в ДТП погибли двое и более лиц, подразумевается наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Сейчас за это можно получить от 4 до 9 лет тюрьмы.

Согласно статистике ГИБДД, только в прошлом году было зафиксировано более 15 тысяч ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. В результате этих аварий погибли 4296 человек, еще более 20 тысяч получили ранения.

Ранее закон оценил автоюрист Дмитрий Славнов. Он отметил, что водители должны нести ответственность за свои действия. "Если он садится за руль транспортного средства, если сбил человека, убегать от проблем – это самое последнее дело. Если причинил вред – останься, дождись, признайся. Если убежал, то ответственность должна быть больше, я полностью солидарен с новым законом", – уверен эксперт.

Кроме того, 10 апреля во время общественных слушаний в Госдуме замглавы ГИБДД Олег Понарьин предложил штрафовать водителей, которые превышают разрешенную скорость от 20 до 40 километров в час на три тысячи рублей вместо нынешних 500 рублей.

