Зачем ГИБДД предлагает увеличить штрафы за превышение скорости в шесть раз

Замглавы ГИБДД Олег Понарьин предложил увеличить размер штрафов за превышение скорости от 20 до 40 километров в час до трех тысяч рублей – сейчас нарушители платят 500 рублей. Разбираемся, смогут ли возможные нововведения снизить количество нарушений и как они отразятся на кошельках автомобилистов.

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Платить за скорость

10 апреля во время общественных слушаний в Госдуме замглавы ГИБДД Олег Понарьин предложил штрафовать водителей, которые превышают разрешенную скорость от 20 до 40 километров в час на три тысячи рублей вместо нынешних 500 рублей. По его словам, такое нововведение позволит сдержать постоянный рост количества нарушителей.

Среди других предложений Госавтоинспекции – лишить возможности оплачивать штрафы со скидкой в 50 процентов тех, кто постоянно нарушает скоростной режим. Сейчас автомобилисты, совершившие негрубые нарушения ПДД, могут в 20-дневный срок оплатить только половину размера штрафа. Но норма не распространяется на штрафы, выписанные за управление автомобилем в состоянии опьянения, а также передачу управления пьяному водителю и за отказ от медосвидетельствования.

В то же время, по словам Понарьина, ГИБДД предлагает снизить скоростной порог, с которого начинают накладывать штраф, с 20 километров в час до 10 километров в час. Но начать штрафовать за это нарушение планируется только через два года. Предполагается, что за это время дорожная полиция и профильные ведомства проведут мониторинг скоростных режимов и приведут дорожную обстановку "в соответствие с реальными условиями".

Стоит отметить, что российские парламентарии не оценили новую инициативу ГИБДД по увеличению размера штрафов. Так, например, глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев не поддержал такое нововведение, добавив, что сначала нужно "дороги привести в порядок".



Сегодня в России за превышение скорости водитель должен заплатить штраф от 500 до 5 тысяч рублей. Однако, если автомобилист превысил скорость менее чем на 20 километров в час, то он не наказывается. Также недобросовестного водителя могут лишить прав на срок от четырех до шести месяцев (превышение более чем на 60 километров в час), но такое наказание грозит только автомобилистам, которых остановит сотрудник ГИБДД.

Сегодня в России за превышение скорости водитель должен заплатить штраф от 500 до 5 тысяч рублей. Однако, если автомобилист превысил скорость менее чем на 20 километров в час, то он не наказывается. Также недобросовестного водителя могут лишить прав на срок от четырех до шести месяцев (превышение более чем на 60 километров в час), но такое наказание грозит только автомобилистам, которых остановит сотрудник ГИБДД.

Сократятся ли нарушения?

Гендиректор "Движения без опасности" Вадим Мельников считает, что повышение штрафов за нарушение скоростного режима существенно снизит число желающих погонять.

"Люди привыкли к тому, что без штрафа можно ездить и на скорости с превышением до 20 километров в час. В итоге это приводит к определенному расслабленному состоянию. То есть, с точки зрения цены вопроса и того, как штраф может повлиять на изменение отношения человека к нарушению, это сразу становится несущественным. Особенно если есть высокие доходы и обеспеченность", – пояснил эксперт.



Вадим Мельников гендиректор "Движения без опасности" Когда есть возможность оплатить со скидкой, ты к этому относишься очень лояльно. Ну что такое 250 рублей для человека, который заправляет автомобиль на несколько тысяч рублей? Это крайне маленькие цифры. То есть скидка никак не связана с тем, как должен работать штраф, она связана с тем, как удобнее его администрировать.

По его словам, существенное увеличение штрафов должно повлиять и на ситуацию со смертностью из-за превышения скоростного режима.



"Тут вопрос не в том, что три тысячи или пять тысяч, а в том, что сейчас уровень штрафа за превышение скорости до 40 километров в час – минимальный. Плюс пятидесятипроцентная скидка на своевременную оплату – штраф становится еще меньше. Этим, к сожалению, многие пользуются", – добавил Мельников.

В свою очередь, автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что, если и поднимать штрафы за нарушение ПДД, то нужно делать это системно.

Фото: Москва 24/Александр Авилов



Игорь Моржаретто автоэксперт Если при превышении на 20–40 километров в час будет штраф три тысячи рублей, а на 40–60 километров в час – тысяча рублей, за проезд на красный свет – тысяча, то, что из этого опасней – непонятно. Поэтому я против точечного повышения штрафов, так как в таком случае все будут ездить на 60 километров быстрее, так будет дешевле.

По его словам, отмена скидки на оплату штрафов также оставляет множество вопросов. "Это была очень хорошая возможность для автолюбителей: если можно заплатить половину от штрафа, то это очень хорошо влияло на собираемость. Поэтому отмена скидки кажется несколько странной", – заключил Моржаретто.



Анатолий Федотов, Ксения Руденко