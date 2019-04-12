Зачем ГИБДД предлагает увеличить штрафы за превышение скорости в шесть раз

Замглавы ГИБДД Олег Понарьин предложил увеличить размер штрафов за превышение скорости от 20 до 40 километров в час до трех тысяч рублей – сейчас нарушители платят 500 рублей. Разбираемся, смогут ли возможные нововведения снизить количество нарушений и как они отразятся на кошельках автомобилистов.
Платить за скорость
10 апреля во время общественных слушаний в Госдуме замглавы ГИБДД Олег Понарьин предложил штрафовать водителей, которые превышают разрешенную скорость от 20 до 40 километров в час на три тысячи рублей вместо нынешних 500 рублей. По его словам, такое нововведение позволит сдержать постоянный рост количества нарушителей.
Среди других предложений Госавтоинспекции – лишить возможности оплачивать штрафы со скидкой в 50 процентов тех, кто постоянно нарушает скоростной режим. Сейчас автомобилисты, совершившие негрубые нарушения ПДД, могут в 20-дневный срок оплатить только половину размера штрафа. Но норма не распространяется на штрафы, выписанные за управление автомобилем в состоянии опьянения, а также передачу управления пьяному водителю и за отказ от медосвидетельствования.
В то же время, по словам Понарьина, ГИБДД предлагает снизить скоростной порог, с которого начинают накладывать штраф, с 20 километров в час до 10 километров в час. Но начать штрафовать за это нарушение планируется только через два года. Предполагается, что за это время дорожная полиция и профильные ведомства проведут мониторинг скоростных режимов и приведут дорожную обстановку "в соответствие с реальными условиями".
Стоит отметить, что российские парламентарии не оценили новую инициативу ГИБДД по увеличению размера штрафов. Так, например, глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев не поддержал такое нововведение, добавив, что сначала нужно "дороги привести в порядок".
Сократятся ли нарушения?
Гендиректор "Движения без опасности" Вадим Мельников считает, что повышение штрафов за нарушение скоростного режима существенно снизит число желающих погонять.
"Люди привыкли к тому, что без штрафа можно ездить и на скорости с превышением до 20 километров в час. В итоге это приводит к определенному расслабленному состоянию. То есть, с точки зрения цены вопроса и того, как штраф может повлиять на изменение отношения человека к нарушению, это сразу становится несущественным. Особенно если есть высокие доходы и обеспеченность", – пояснил эксперт.
По его словам, существенное увеличение штрафов должно повлиять и на ситуацию со смертностью из-за превышения скоростного режима.
"Тут вопрос не в том, что три тысячи или пять тысяч, а в том, что сейчас уровень штрафа за превышение скорости до 40 километров в час – минимальный. Плюс пятидесятипроцентная скидка на своевременную оплату – штраф становится еще меньше. Этим, к сожалению, многие пользуются", – добавил Мельников.
В свою очередь, автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что, если и поднимать штрафы за нарушение ПДД, то нужно делать это системно.
По его словам, отмена скидки на оплату штрафов также оставляет множество вопросов. "Это была очень хорошая возможность для автолюбителей: если можно заплатить половину от штрафа, то это очень хорошо влияло на собираемость. Поэтому отмена скидки кажется несколько странной", – заключил Моржаретто.
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