Автовладельцы оценили идею увеличения штрафа за превышение скорости

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Водителей, которые превышают скорость, нужно пугать не суммой штрафов, а неотвратимостью наказания. В этом уверен вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов, передает RT.

Комментируя предложение ГИБДД повысить штраф за превышение скорости на 20–40 километров в час до трех тысяч рублей, эксперт рассказал, какие методы наведения порядка считает эффективными. В частности, он вспомнил об автоматических системах фотофиксации нарушений.

"Несмотря на то, что есть определенные перегибы, с точки зрения профилактики административных правонарушений это является эффективным инструментом. Поэтому увеличение штрафов сильно не отразится на ситуации", – отметил Клевцов.

Представитель федерации добавил, что если от увеличения штрафов и будет некий эффект, все быстро вернется обратно

Клевцов убежден, что граждане нарушают правила не в силу своей безответственности. По его мнению, все дело в отсутствии дорожных знаков и разметки, а также несоответствии дорожного покрытия скоростному режиму.

Среди других предложений Госавтоинспекции – лишить возможности оплачивать штрафы со скидкой в 50% тех, кто постоянно нарушает ПДД. Норма о скидке при уплате административного штрафа ГИБДД появилась в законодательстве РФ в январе 2016 года.

