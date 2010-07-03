В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП

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В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы на срок до 15 лет за совершение в состоянии алкогольного опьянения ДТП, в результате которого погибли люди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

Политик отметил, что инициатива была разработана совместно с депутатами и коллегами из Совета Федерации. Данную инициативу уже поддержали Верховный суд и правительство.



По его словам, в случае смерти двух и более лиц виновный может получить наказание в виде лишения свободы от восьми до 15 лет. Сейчас за это можно получить от четырех до девяти лет тюрьмы.

Согласно статистике ГИБДД, только в прошлом году было зафиксировано более 15 тысяч ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. В результате этих аварий погибли 4296 человек, еще более 20 тысяч получили ранения.

Ранее был опубликован рейтинг самых "аварийных" водителей столицы. Как выяснилось, чаще всего за 2018 год в ДТП попадали обладатели страховых полисов с именами Алина и Эдуард.