В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП

В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы на срок до 15 лет за совершение в состоянии алкогольного опьянения ДТП, в результате которого погибли люди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.
Политик отметил, что инициатива была разработана совместно с депутатами и коллегами из Совета Федерации. Данную инициативу уже поддержали Верховный суд и правительство.
По его словам, в случае смерти двух и более лиц виновный может получить наказание в виде лишения свободы от восьми до 15 лет. Сейчас за это можно получить от четырех до девяти лет тюрьмы.
Согласно статистике ГИБДД, только в прошлом году было зафиксировано более 15 тысяч ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. В результате этих аварий погибли 4296 человек, еще более 20 тысяч получили ранения.
Ранее был опубликован рейтинг самых "аварийных" водителей столицы. Как выяснилось, чаще всего за 2018 год в ДТП попадали обладатели страховых полисов с именами Алина и Эдуард.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.