Более ста пьяных таксистов в столице выявила полиция за десять дней

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Больше 300 таксистов без прав и свыше 100 в состоянии опьянения были выявлены в Москве в ходе рейда правоохранителей за десять дней, передает портал "Мир 24".

Как заявил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Дмитрий Пронин, проверялись все легальные такси.

По его словам, за десять дней в Москве было остановлено для проверки 100 тысяч машин. Было составлено 50 тысяч административных протоколов за грубое нарушение ПДД.

Кроме того, задержаны девять человек, которые находились в розыске. В этой связи Пронин заявил, что назрели изменения в законодательстве для решения проблемы.

В частности, руководитель департамента предложил установить дополнительные требования к квалификации таксистов. По его мнению, должен быть увеличен водительский стаж.

При этом Пронин указал, что среди водителей такси более 50 процентов – граждане других стран. Количество ДТП в столице с таксистами за 2018 год выросло на 25 процентов.