В Москве водитель такси ударил пассажирку за просьбу убавить громкость

Водитель такси избил девушку в Москве

В Москве водитель такси избил девушку за просьбу убавить громкость – так утверждает сестра пострадавшей. О произошедшем она написала в соцсетях. В качестве доказательства опубликовано видео, которое успела снять сама пассажирка, сообщает телеканал Москва 24.

Как утверждает сестра избитой пассажирки, после инцидента они написали в службу поддержки агрегатора, и в качестве компенсации якобы получили лишь промокод на 100 рублей на следующую поездку.