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18:20

Требования к квалификации столичных таксистов могут ужесточить

транспорт

18:20

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Трехлетнего стажа вождения недостаточно, чтобы стать таксистом. В этом уверен замглавы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин, передает РИА Новости.

По мнению представителя ведомства, нужны дополнительные требования к квалификации работников таксопарков.

"Что за квалификация сегодня – три года стаж? Права пролежали на полке три года, через три года вспомнил, решил, что могу быть таксистом", – возмутился Пронин в Общественной палате России.

Перед этим зам главы департамента привел статистику по числу ДТП в столице с таксистами за прошлый год. По его словам, их число выросло на 25%, а количество погибших – на 14%.

Ранее член думского комитета по транспорту и строительству Александр Васильев предложил создать единую базу таксистов в Москве. Парламентарий также считает, что фиксировать их нарушения нужно с помощью камер.

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