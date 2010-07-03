Требования к квалификации столичных таксистов могут ужесточить

Трехлетнего стажа вождения недостаточно, чтобы стать таксистом. В этом уверен замглавы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин, передает РИА Новости.

По мнению представителя ведомства, нужны дополнительные требования к квалификации работников таксопарков.

"Что за квалификация сегодня – три года стаж? Права пролежали на полке три года, через три года вспомнил, решил, что могу быть таксистом", – возмутился Пронин в Общественной палате России.

Перед этим зам главы департамента привел статистику по числу ДТП в столице с таксистами за прошлый год. По его словам, их число выросло на 25%, а количество погибших – на 14%.

Ранее член думского комитета по транспорту и строительству Александр Васильев предложил создать единую базу таксистов в Москве. Парламентарий также считает, что фиксировать их нарушения нужно с помощью камер.

