Сбивший инспектора ДПС в центре Москвы водитель такси был без прав

Автоинспектор, получивший травмы при оформлении ДТП на Тестовской улице в столице, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает телеканал Москва 24. Состояние пострадавшего оценивается врачами как стабильно тяжелое.
Инцидент произошел на Третьем транспортном кольце рядом с улицей Тестовская примерно в 03:00 31 марта. 25-летний водитель такси Skoda Rapid сбил полицейского, который оформлял ДТП. Пострадавшего госпитализировали, а таксиста задержали.
По данным СМИ, таксиста, сбившего полицейского, зовут Хусейн Гугаев. В 2017 году он был лишен прав за вождение в пьяном виде. Он получал заказы от агрегатора.
"ДТП с таксистом, лишенным прав, на ТТК: таксист получал заказы от агрегатора "Яндекс.Такси" (предварительные данные). Видимо, система внутреннего контроля не сработала", – говорится в сообщении Мостранспорта в Twitter.
"Непонятная ситуация, потому что водители у нас проверяются через сайт ГИБДД. Мы работаем с агрегаторами, которым подаем данные о правах регистрируем водителей. Я не могу сказать, по какому именно заказу он ехал, может даже вообще без клиента. Нам не удалось с ним поговорить, мы его сами не видели еще", – рассказал телеканалу руководитель таксопарка Евгений.
В центре Москвы водитель такси сбил автоинспектора
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ ("нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью"). Статья предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. Подозреваемого допрашивают. Материалы дела направлены в Следственный комитет.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.