Сбивший инспектора ДПС в центре Москвы водитель такси был без прав

Фото: телеграм-канал Mash

Автоинспектор, получивший травмы при оформлении ДТП на Тестовской улице в столице, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает телеканал Москва 24. Состояние пострадавшего оценивается врачами как стабильно тяжелое.

Инцидент произошел на Третьем транспортном кольце рядом с улицей Тестовская примерно в 03:00 31 марта. 25-летний водитель такси Skoda Rapid сбил полицейского, который оформлял ДТП. Пострадавшего госпитализировали, а таксиста задержали.

По данным СМИ, таксиста, сбившего полицейского, зовут Хусейн Гугаев. В 2017 году он был лишен прав за вождение в пьяном виде. Он получал заказы от агрегатора.

"ДТП с таксистом, лишенным прав, на ТТК: таксист получал заказы от агрегатора "Яндекс.Такси" (предварительные данные). Видимо, система внутреннего контроля не сработала", – говорится в сообщении Мостранспорта в Twitter.

"Непонятная ситуация, потому что водители у нас проверяются через сайт ГИБДД. Мы работаем с агрегаторами, которым подаем данные о правах регистрируем водителей. Я не могу сказать, по какому именно заказу он ехал, может даже вообще без клиента. Нам не удалось с ним поговорить, мы его сами не видели еще", – рассказал телеканалу руководитель таксопарка Евгений.

В центре Москвы водитель такси сбил автоинспектора

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ ("нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью"). Статья предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. Подозреваемого допрашивают. Материалы дела направлены в Следственный комитет.