В центре Москвы сбили оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД

В центре столицы таксист сбил сотрудника ДПС, который оформлял аварию. Сотрудник Госавтоинспекции доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
"Около 03:05 по местному времени 25-летний водитель за рулем Skoda Rapid совершил наезд на сотрудника ГИБДД, оформлявшего мелкое ДТП", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы ГИБДД.
Инцидент произошел на внешней стороне Третьего транспортного кольца вблизи улицы Тестовская. "Водитель автомобиля доставлен в подразделение ведомства, где следователи приступили к его допросу и проведению комплекса следственных действий", – сообщается на сайте СУ СК.
В популярных телеграм-каналах сообщается, что предполагаемый виновник произошедшего был лишен водительских прав в 2017 году, но продолжал работать сразу с тремя агрегаторами.
Следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").
В центре Москвы водитель такси сбил автоинспектора
Ранее сообщалось, что в столице продолжаются проверки таксистов. В совместные рейды выходят сотрудники полиции и ГИБДД.
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