Рейды на дорогах. Клиенты такси жалуются на опоздания из-за проверок

В столице продолжаются проверки таксистов. В совместные рейды выходят сотрудники полиции и ГИБДД, передает телеканал Москва 24.

Инспекторы смотрят, в порядке ли у водителя такси документы, пристегнуты ли пассажиры, как перевозят детей. Такие проверки должны обеспечить безопасность клиентов такси, однако некоторые пассажиры жалуются, что из-за рейдов на дорогах они опаздывают, причем порой на очень важные мероприятия.

Москвичка Светлана Ключкина рассказала, что собиралась на выступление музыканта и планировала потратить на дорогу максимум два часа. Но в пути такси трижды остановили для проверки, причем в первый раз встреча с инспектором растянулась на 20 минут, отметила женщина. "Ситуация была неприятная, мягко говоря. Я опоздала практически на целый час", – с возмущением добавила москвичка.

Тем не менее многие водители утверждают, что рейды все-таки нужны, ведь они решают самый главный вопрос – безопасность на дорогах. По словам таксиста Романа Катареничева, на время проверок с дорог исчезли водители-нелегалы. Ехать с таким водителем может быть крайне опасно, считает Катареничев. "Он вместо Шереметьева увезет куда-нибудь в лес", – пояснил таксист. "То есть, может быть, этот гибэдэдэшник спасет жизнь пассажиру", – предположил он, посоветовав клиентам такси "просто потерпеть немного".

Как подчеркнул инспектор 4-й роты ДПС ГИБДД по СВАО Денис Гущин, при проверке особое внимание уделяется тому, как таксисты перевозят пассажиров, все ли они пристегнуты. С особой строгостью следят, "как они перевозят детишек", добавил инспектор.

В ГИБДД напомнили, что ранее таксисты неоднократно ставили под угрозу жизни людей. Так, 16 июня 2018 года водитель такси сбил группу иностранных болельщиков на Ильинке. Тогда пострадали семь человек. Мужчина признался, после 20-часовой смены заснул и случайно нажал на газ. Суд приговорил его к 1,5 года принудительных работ. Чтобы таких "засыпающих" за рулем таксистов было как можно меньше, и проводятся рейды ГИБДД.