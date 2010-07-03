В ЛДПР раскритиковали идею увеличения штрафа за превышение скорости

Фракция ЛДПР в Госдуме не поддержала инициативу ГИБДД об увеличении штрафа за превышение скорости на 20-40 километров в час с 500 рублей до 3 тысяч.
"Мы категорически против. И те доводы, которые звучат, что якобы это связано с безопасностью дорожного движения, это оправдание для получения денег", – цитирует Агентство "Москва" председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Накануне замглавы Госавтоинспекции Олег Понарьин предложил увеличить размер штрафа для постоянных нарушителей скоростного режима. Среди других предложений Госавтоинспекции – лишить возможности оплачивать штрафы со скидкой в 50 процентов тех, кто постоянно нарушает ПДД.
Кроме того, 10 апреля в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении уголовной ответственности до 15 лет лишения свободы за совершение в состоянии опьянения дорожных аварий, в результате которых есть жертвы.
Ранее вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов высказал мнение, что автомобилистов нужно пугать не суммой штрафов, а неотвратимостью наказания. Представитель Федерации добавил, что, если от увеличения штрафов и будет некий эффект, все быстро вернется обратно. Клевцов убежден, что граждане нарушают правила не в силу своей безответственности. По его мнению, все дело в отсутствии дорожных знаков и разметки, а также несоответствии дорожного покрытия скоростному режиму.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.