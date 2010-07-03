В ЛДПР раскритиковали идею увеличения штрафа за превышение скорости

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Фракция ЛДПР в Госдуме не поддержала инициативу ГИБДД об увеличении штрафа за превышение скорости на 20-40 километров в час с 500 рублей до 3 тысяч.

"Мы категорически против. И те доводы, которые звучат, что якобы это связано с безопасностью дорожного движения, это оправдание для получения денег", – цитирует Агентство "Москва" председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Накануне замглавы Госавтоинспекции Олег Понарьин предложил увеличить размер штрафа для постоянных нарушителей скоростного режима. Среди других предложений Госавтоинспекции – лишить возможности оплачивать штрафы со скидкой в 50 процентов тех, кто постоянно нарушает ПДД.

Кроме того, 10 апреля в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении уголовной ответственности до 15 лет лишения свободы за совершение в состоянии опьянения дорожных аварий, в результате которых есть жертвы.

Ранее вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов высказал мнение, что автомобилистов нужно пугать не суммой штрафов, а неотвратимостью наказания. Представитель Федерации добавил, что, если от увеличения штрафов и будет некий эффект, все быстро вернется обратно. Клевцов убежден, что граждане нарушают правила не в силу своей безответственности. По его мнению, все дело в отсутствии дорожных знаков и разметки, а также несоответствии дорожного покрытия скоростному режиму.