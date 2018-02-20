Деньги, тюрьма или удары палками: где в мире самые жесткие штрафы для водителей

Практически ежегодно в России ужесточают наказание за нарушение правил дорожного движения. Однако за рубежом штрафы и санкции за нарушения ПДД намного строже по сравнению с российскими. О том, как штрафуют за границей, читайте в материале портала Москва 24.

Превышение скорости

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В России

Одно из самых популярных у российских автомобилистов нарушений – превышение скорости. За него водители получают штраф от 500 до 5 тысяч рублей или их могут лишить прав на 6 месяцев. При повторном нарушении могут также оштрафовать на 500 рублей и лишить прав на срок до года.

В Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии к нарушителям скоростного режима относятся значительно строже. Наказывают гонщиков на 7 тысяч рублей (500 саудовских риалов) и 3 дня тюрьмы. За повторное нарушение – 12 тысяч рублей (800 саудовских риалов) и 6 дней тюрьмы.

В США

За океаном тех, кто превышает скорость более чем на 10 миль в час, штрафуют на сумму от 5,5 тысячи рублей (100 долларов) до 28 тысяч (500 долларов). Также нарушители могут получить от 10 дней до 6 месяцев тюрьмы.

В Германии

В Германии из предложенных стран самые весомые для кошелька наказания для гонщиков. В зависимости от того, насколько сильно скорость превышена, нарушитель заплатит от 700 до 48 тысяч рублей (от 10 до 680 евро).

Проезд на красный

Фото: ТАСС/Денис Вышинский

В России

Тем, кто проезжает на красный сигнал светофора, в России грозит наказание – штраф 1 тысяча рублей, за повторное нарушение – 5 тысяч рублей или лишение прав на 4-6 месяцев.

В Саудовской Аравии

В арабском государстве штраф за проезд на красный достигает 8 тысяч рублей (530 саудовских риалов), а за второе нарушение – 15 тысяч рублей (тысяча саудовских риалов).

В США



В США за проезд на красный практически такое же наказание, как и за превышение скорости. Невнимательный водитель может недосчитаться в бумажнике от 5,5 тысячи рублей (100 долларов США) до 28 тысяч (500 долларов США). Также нарушители могут получить от 10 дней до 6 месяцев тюрьмы.

В Германии

В Европе штраф за проезд на красный свет варьируется от 6 до 14 тысяч рублей (90-200 евро) в зависимости от того, как долго горел красный сигнал на момент пересечения перекрестка.

Выезд на встречку

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В России

Самое опасное из перечисленных нарушений – выезд на полосу встречного движения. За такое сразу штрафуют на 5 тысяч рублей или лишают прав на срок от 4 до 6 месяцев. Повторное зафиксированное нарушение – лишение прав на 12 месяцев или же штраф в 5 тысяч рублей, если "поймала" камера.

В Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии за выезд на встречку просто так штрафом не ограничиваются. Кроме 8 тысяч рублей (530 саудовских риалов), нарушитель просидит в тюрьме еще три дня. За рецидив – 15 тысяч рублей (тысяча саудовских риалов) и 6 дней тюрьмы.

В США

В США довольно часто пересекать двойную сплошную не запрещено при повороте налево или выезде из двора. Но в тех местах, где этого нельзя делать, нарушители могут получить штраф до 40 тысяч рублей (700 долларов США).

В Германии

В сердце Европы тоже не жалуют нарушителей, которые выезжают на встречку. За однократное нарушение – 10 тысяч рублей (150 евро), за повторное – 17-20 тысяч рублей (250-300 евро) и месяц без прав.

Опасное вождение

Фото: YAY/ТАСС

В России

В нашей стране пока не определили точное наказания за опасное вождение на дорогах. Предполагается, что за резкое торможение, несоблюдение дистанции и нежелание уступать дорогу водителей будут штрафовать на 5 тысяч рублей.

В Саудовской Аравии

А вот в государстве на берегу Персидского залива есть конкретное наказание для водителей, которые создают опасность для остальных участников движения. 12 тысяч рублей (800 саудовских риалов), 20 дней тюрьмы и 20 ударов палками. Повторное нарушение еще строже – 24 тысячи рублей (1,6 тысячи саудовских риалов), 20 дней тюрьмы, столько же – палками, а также конфискация автомобиля.

В США

С опасным стилем вождения борются также за океаном. Нарушителям грозит штраф от 28 до 140 тысяч рублей (500-2,5 тысячи долларов), лишение прав на срок от 1 до 6 месяцев или тюремный срок до 6 месяцев.

В Германии

В Европе более-менее лояльно относятся к такого рода нарушителям. В Германии существует штраф 18 тысяч рублей (250 евро). Могут еще прав лишить на 3 месяца.