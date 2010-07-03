Эксперт оценил ужесточение наказания для покинувших место ДТП водителей

Автоюрист Дмитрий Славнов прокомментировал принятие закона об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Он отметил, что водители должны нести ответственность за свои действия.
"Если он садится за руль транспортного средства, если сбил человека, убегать от проблем – это самое последнее дело. Если причинил вред – останься, дождись, признайся. Если убежал, то ответственность должна быть больше, я полностью солидарен с новым законом", – сказал Славнов в беседе с RT.
Закон об усилении ответственности для скрывшихся с места ДТП водителей депутаты Госдумы приняли в третьем чтении.
Если водитель нарушил ПДД, из-за чего по неосторожности причинил тяжкий вред здоровью, и скрылся, его ждет более жесткое наказание – принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на срок до четырех лет.
Если из-за случившегося произошла смерть человека по неосторожности, нарушителю грозит лишение свободы на срок от двух до семи лет. Если погибли двое и более человек, срок лишения свободы увеличивается до четырех–девяти лет.
Кроме того, 10 апреля во время общественных слушаний в Госдуме замглавы ГИБДД Олег Понарьин предложил штрафовать водителей, которые превышают разрешенную скорость от 20 до 40 километров в час на три тысячи рублей вместо нынешних 500 рублей.
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