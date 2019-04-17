Госдума ужесточила наказание для скрывшихся с места ДТП водителей

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли правительственный закон об усилении ответственности для скрывшихся с места ДТП водителей, передает Агентство "Москва".
Если водитель нарушил ПДД, из-за чего по неосторожности причинил тяжкий вред здоровью, и скрылся, его ждет более жесткое наказание – принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на срок до четырех лет.
Если из-за случившегося произошла смерть человека по неосторожности, нарушителю грозит лишение свободы на срок от двух до семи лет. Если погибли два и более человека, срок лишения свободы увеличивается до четырех–девяти лет. Во всех случаях нарушитель не сможет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.
Ранее за оставление водителем места аварии с его участием нарушителя лишали права управления транспортом на срок от одного до 1,5 года, возможен был также административный арест на срок до 15 суток. В УК установили ответственность за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия. Была усилена уголовная ответственность за нарушения, совершенные в нетрезвом состоянии.
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