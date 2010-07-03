Ужесточена ответственность за побег с места ДТП

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Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность водителей за оставление места дорожно-транспортного происшествия, в котором серьезно пострадали или погибли люди. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Закон приняла Госдума 17 апреля, Совфед одобрил его 22 апреля.

Согласно закону, если водитель покинул место ДТП, где есть пострадавшие, наказанием могут стать принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же период. Также водителю может грозить лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В случае, если водитель скрылся с места аварии, где погиб человек, наказание предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если ДТП привело к гибели двух и более лиц сроки заключения увеличиваются от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Согласно статистике ГИБДД, только в прошлом году было зафиксировано более 15 тысяч ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. В результате этих аварий погибли 4296 человек, еще более 20 тысяч получили ранения.