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17:10

Пьяную езду хотят приравнять к умышленному убийству

власть транспорт ДТП

17:10

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ужесточить наказание для водителей, которые, сев за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, спровоцировали ДТП с жертвами.

"Практический каждый день из СМИ мы узнаем о страшных авариях совершенных по вине пьяных водителей, в которых гибнут дети, целые семьи", − заявил парламентарий "Интерфаксу".

По мнению Володина, "такие действия водителей надо приравнивать по уровню общественной опасности к умышленным убийствам". Наказание тоже должно быть соответствующим, считает спикер ГД. "Сел за руль в состоянии опьянения, значит, имел умысел", − подчеркнул он.

Как пояснил Володин, в настоящее время этот вопрос обсуждают в профильных комитетах. Он не исключил, что "данная законодательная инициатива может быть рассмотрена уже в текущей сессии".

Согласно статистике ГИБДД, только в прошлом году было зафиксировано более 15 тысяч ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. В результате этих аварий погибли 4296 человек, еще более 20 тысяч получили ранения.

Ранее был опубликован рейтинг самых "аварийных" водителей столицы. Как выяснилось, чаще всего за 2018 год в ДТП попадали обладатели страховых полисов с именами Алина и Эдуард.

власть транспорт ДТП

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