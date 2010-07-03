"Скрыться ты не сможешь". Кадыров потребовал объявиться виновника ДТП на Можайке

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал явиться в полицию предполагаемого виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, унесшего жизни женщины и девочки. Текст обращения опубликован на странице Кадырова во "ВКонтакте".

По словам главы Чечни, узнав о происшествии, он дал поручение правоохранительным органам республики "принять исчерпывающие меры для установления места нахождения и задержания Муслима Джамбекова, если он каким-то образом приехал в Чечню".

"Я, как и все жители Чечни, решительно и однозначно осуждаю поступок Муслима Джамбекова, который оставил место происшествия. Я напрямую обращаюсь к нему! Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род", – заявил Кадыров.

Он также отметил, что если за рулем находился другой человек и Джамбеков пытается увести его от ответственности, то "ничего из этого не получится". Кадыров подчеркнул, что этот вопрос "находится у него на особом контроле".

По словам Кадырова, поиски не прекратятся, даже если "не будут искать правоохранительные органы". "Скрыться ты не сможешь", – заявил он. Глава республики также выразил глубокие соболезнования семье погибших.

Два человека погибли и один получил травмы в результате столкновения автомобилей Mercedes Gelandewagen и "Нива" на Можайском шоссе в ночь на понедельник, 25 марта. Немецкий внедорожник на автостраде подрезал отечественный автомобиль. Удар машин был такой силы, что женщину выкинуло из салона на трассу.

Одна из погибших – водитель "Нивы". Дочь женщины доставили в больницу, но ее спасти не удалось. Находившийся в автомобиле отец девочки выжил, у него диагностированы ушибы и сотрясение.

В интервью телеканалу Москва 24 пострадавший заявил, что в этой аварии "шансов практически не было". Водитель Gelandewagen даже не попытался помочь пострадавшим, а сбежал с места происшествия.

По информации СМИ, Mercedes принадлежит бойцу ММА Абдуле-Рахману Дудаеву. Однако он опроверг это, заявив, что продал машину год назад. По данным полиции, автомобилем управлял 29-летний Муслим Д.