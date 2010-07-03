Установлена личность виновника ДТП на Можайском шоссе

Фото: телеграм-канал 112

Автомобилем Gelandewagen, который врезался в "Ниву" на Можайском шоссе, управлял 29-летний Муслим Д. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

В поврежденной иномаркой машине ехала семья из трех человек. Выжил только отец. От полученных травм его жена умерла на месте. А их 14-летнюю дочь успели довезти до больницы, но врачи не смогли ее спасти.

Сам виновник аварии после столкновения скрылся. Против него завели уголовное дело.

