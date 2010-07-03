Боец MMA из Чечни заявил о непричастности к смертельному ДТП в Москве

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Боец ММА Абдул-Рахман Дудаев заявил, что год назад продал Mercedes, попавший в смертельное ДТП в Москве, сообщает РИА Новости.

"Этот автомобиль когда-то был моим, я его продал год назад. Дальнейшую его судьбу я не знаю. Машина была оформлена на меня, я просил переоформить его", – рассказал Дудаев журналистам в Грозном.

Он также заявил, что не знает, кто был за рулем автомобиля в момент аварии. Дудаев выразил соболезнования родным и близким погибших, и сказал, что искренне разделяет боль их утраты.

В воскресенье вечером на Можайском шоссе произошло ДТП с участием Mercedes Gelandevagen и "Нивы". Находившиеся в салоне "Нивы" женщина и ребенок погибли, мужчину, управлявшего авто, госпитализировали.

Водитель Mercedes скрылся с места аварии.