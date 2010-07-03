Идею забирать машины у пьяных водителей объяснили в МВД

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Пьяные водители становятся виновниками каждого десятого ДТП. Об этом заявили в МВД, комментируя предложение лишать нетрезвых шоферов машин, передает РБК.

В ведомстве уточнили, что более 92% нетрезвых водителей сами провоцировали аварии с их участием.

Ко всему прочему, многие нарушители повторно садятся за руль после пьянки. В итоге с прошлого года число аварий с выпившими водителями выросло на 1,3%.

Ранее МВД направило предложение конфисковать машины у пьяных водителей. А до этого профильные органы не раз предлагали меры по усилению контроля за нарушившими закон автомобилистами.

На минувшей неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей. Согласно документу, признанные виновными граждане могут сесть в тюрьму на 15 лет. На данный момент наказание составляет от четырех до девяти лет.

