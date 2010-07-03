Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Российское министерство транспорта разработало документ "Методики определения мест размещения технических средств автоматической фотофиксации нарушений ПДД", в котором представлены новые правила установки видеокамер вдоль дорог. Об этом пишет "Коммерсант".

В тексте документа отмечается, что место камеры видеофиксации необходимо выбирать "с целью повышения безопасности движения, а не обеспечения поступления в бюджет от штрафов".

Кроме того, при выборе того или иного варианта установки техники должно учитываться "финансово-экономическое обоснование". Владельцам дорог рекомендуют публиковать в Сети данные о местоположении камер, а муляжи – обозначать на картах как действующие аппараты.

В материале уточняется, что инициатива обсуждалась в конце июля на заседании комитета нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги". Вице-премьер Максим Акимом сообщил, что в целом методика одобрена, "но будет дорабатываться с учетом замечаний". Если все пойдет по плану, документ утвердят в сентябре: применяться он будет во всех регионах, кроме Москвы.

В конце июля ГИБДД запустила на своем сайте интерактивный раздел, в котором собрана информация о местах размещения средств фото- и видеофиксации на дорогах. Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что пока он действует в тестовом режиме. Она пояснила, что он создан с целью более широкого информирования участников дорожного движения о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации.