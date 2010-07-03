МВД упростит проверку электронных полисов ОСАГО

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В МВД подготовили законопроект, который упростит поверку электронных полисов ОСАГО на дорогах России, сообщает пресс-служба министерства.

Водители смогут предъявлять как бумажную копию страхового полиса, так и в виде электронного документа на каком-либо устройстве.

Документом также предусматривается проверка сотрудником ГИБДД подлинности страховки через базу данных.

Проект постановления призван привести положения ПДД в соответствие с нормами федерального закона об ОСАГО.

Ранее в Москве в тестовом режиме запустили систему автоматической проверки полиса ОСАГО у водителя с помощью камер.

Пока водителям вместо штрафа за нарушение отправляют письма от ГИБДД с рекомендацией оформить страховку.