Парки столицы подготовили программы ко Дню знаний

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичные парки подготовили специальные программы ко Дню знаний – 1 сентября посетителей ждут многочисленные спектакли, квесты, экскурсии, концерты, игры и мастер-классы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Зарядье" будет принимать гостей с 12:00 до 17:00 – в холле "Заповедного посольства" откроют зону с настольными играми, а в медиакомплексе "Машина времени" устроят показы фильма об истории города. При этом на большом лугу проведут мастер-классы по росписи маек и оригами, а для юных художников неподалеку подготовят пленэры. Кроме того, в лаборатории "Заповедного посольства" и во флорариуме будут доступны научные программы, экскурсии и викторины для детей старше шести лет, в холле "Заповедного посольства" покажут кукольный спектакль "Чиполлино".
От здания медиацентра будут отправляться бесплатные обзорные экскурсии – посетителям покажут главные архитектурные объекты "Зарядья" и расскажут об особенностях содержания растений в городской среде. На сцене большого амфитеатра ожидается концерт Московского детского театра эстрады с выступлением вокально-инструментального ансамбля The Cheap Gin.
На центральной поляне Воронцовского парка организуют познавательное шоу с химическими экспериментами, также там будет работать игровая зона с бадминтоном и твистером. Для гостей проведут мастер-классы по бильярду, оригами, игре на скрипке, рисованию и косоплетению. Еще дети смогут построить "Город знаний" – дома и фигурки жителей предстоит собрать из картона и раскрасить.
В парке Победы на Поклонной горе готовятся познавательные игры, творческие конкурсы и мастер-классы. Посетителей научат создавать дизайнерские блокноты, пеналы и закладки, а в интерактивных конкурсах "Алло, мы ищем таланты" и "Короли дискотек" можно будет раскрыть свои вокальные и танцевальные способности. Также детям предложат создать объемное панно из картона, ткани и воздушного пластилина на тему "Как я провел лето" и пройти квест "Спасение хороших оценок".
Не обойдется без квеста и в парке "Фили" – задания и карту можно будет получить в арт-студии "Филька". Гостям предстоит отвечать на вопросы о парке, пользуясь оставленными в разных местах подсказками. В ландшафтном парке "Митино" 1 сентября начнется с зарядки, а продолжится танцевальными мастер-классами, на которых покажут, как исполнять латину и зумбу. На археологической площади участники клубов исторической реконструкции предстанут в костюмах прошлых веков и покажут, какими были сражения и быт в разные эпохи.
На главной сцене парка "Северное Тушино" состоится концерт коллективов детской музыкальной школы имени Андреева и камерного флейтового ансамбля Flute Virtuosus. Кроме того, там покажут театральную зарисовку "Мой город. Живые истории". В парке Олимпийской деревни для посетителей организуют мастер-классы по хореографии, групповые занятия по воркауту на спортивных площадках и квест. Завершится праздник концертом на главной сцене.
На Северной площади Измайловского парка гостей ждут музыкальная программа, квесты, уроки рисования и вокала, шоу мыльных пузырей, а также спектакль "Метранпаж" по мотивам пьесы Александра Вампилова "История с метранпажем".
В детском парке имени Прямикова на главной площади проведут лекции о разных видах искусства и влиянии на них математики, физики, химии и других наук. В Бабушкинском парке будут открыты творческие мастер-классы, уроки английского языка для детей и взрослых и квест. Завершат программу там концертом-спектаклем "Живи танцуя".
В саду имени Баумана представят специальную программу кинофестиваля молодого кино "Новый урожай" – показы пройдут у главной сцены "Ракушка". В парке "Ходынское поле" готовятся мастер-классы по гончарному делу, рисованию и лепке, а также открытые уроки по дзюдо, самбо и зумбе. На сцене Лианозовского парка состоится двухчасовой праздничный концерт. В парке искусств "Музеон" посетителей порадуют профориентационной игрой "Профессия будущего".
Все мероприятия будут бесплатными, но на некоторые из них потребуется регистрация.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: