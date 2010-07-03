Парки столицы подготовили программы ко Дню знаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные парки подготовили специальные программы ко Дню знаний – 1 сентября посетителей ждут многочисленные спектакли, квесты, экскурсии, концерты, игры и мастер-классы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Зарядье" будет принимать гостей с 12:00 до 17:00 – в холле "Заповедного посольства" откроют зону с настольными играми, а в медиакомплексе "Машина времени" устроят показы фильма об истории города. При этом на большом лугу проведут мастер-классы по росписи маек и оригами, а для юных художников неподалеку подготовят пленэры. Кроме того, в лаборатории "Заповедного посольства" и во флорариуме будут доступны научные программы, экскурсии и викторины для детей старше шести лет, в холле "Заповедного посольства" покажут кукольный спектакль "Чиполлино".

От здания медиацентра будут отправляться бесплатные обзорные экскурсии – посетителям покажут главные архитектурные объекты "Зарядья" и расскажут об особенностях содержания растений в городской среде. На сцене большого амфитеатра ожидается концерт Московского детского театра эстрады с выступлением вокально-инструментального ансамбля The Cheap Gin.

На центральной поляне Воронцовского парка организуют познавательное шоу с химическими экспериментами, также там будет работать игровая зона с бадминтоном и твистером. Для гостей проведут мастер-классы по бильярду, оригами, игре на скрипке, рисованию и косоплетению. Еще дети смогут построить "Город знаний" – дома и фигурки жителей предстоит собрать из картона и раскрасить.

В парке Победы на Поклонной горе готовятся познавательные игры, творческие конкурсы и мастер-классы. Посетителей научат создавать дизайнерские блокноты, пеналы и закладки, а в интерактивных конкурсах "Алло, мы ищем таланты" и "Короли дискотек" можно будет раскрыть свои вокальные и танцевальные способности. Также детям предложат создать объемное панно из картона, ткани и воздушного пластилина на тему "Как я провел лето" и пройти квест "Спасение хороших оценок".

Не обойдется без квеста и в парке "Фили" – задания и карту можно будет получить в арт-студии "Филька". Гостям предстоит отвечать на вопросы о парке, пользуясь оставленными в разных местах подсказками. В ландшафтном парке "Митино" 1 сентября начнется с зарядки, а продолжится танцевальными мастер-классами, на которых покажут, как исполнять латину и зумбу. На археологической площади участники клубов исторической реконструкции предстанут в костюмах прошлых веков и покажут, какими были сражения и быт в разные эпохи.

На главной сцене парка "Северное Тушино" состоится концерт коллективов детской музыкальной школы имени Андреева и камерного флейтового ансамбля Flute Virtuosus. Кроме того, там покажут театральную зарисовку "Мой город. Живые истории". В парке Олимпийской деревни для посетителей организуют мастер-классы по хореографии, групповые занятия по воркауту на спортивных площадках и квест. Завершится праздник концертом на главной сцене.

На Северной площади Измайловского парка гостей ждут музыкальная программа, квесты, уроки рисования и вокала, шоу мыльных пузырей, а также спектакль "Метранпаж" по мотивам пьесы Александра Вампилова "История с метранпажем".

В детском парке имени Прямикова на главной площади проведут лекции о разных видах искусства и влиянии на них математики, физики, химии и других наук. В Бабушкинском парке будут открыты творческие мастер-классы, уроки английского языка для детей и взрослых и квест. Завершат программу там концертом-спектаклем "Живи танцуя".

В саду имени Баумана представят специальную программу кинофестиваля молодого кино "Новый урожай" – показы пройдут у главной сцены "Ракушка". В парке "Ходынское поле" готовятся мастер-классы по гончарному делу, рисованию и лепке, а также открытые уроки по дзюдо, самбо и зумбе. На сцене Лианозовского парка состоится двухчасовой праздничный концерт. В парке искусств "Музеон" посетителей порадуют профориентационной игрой "Профессия будущего".

Все мероприятия будут бесплатными, но на некоторые из них потребуется регистрация.