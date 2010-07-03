Школы Москвы готовы к началу учебного года

17:28
17:28
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Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Глава департамента образования и науки Москвы Исаак Калина сообщил о готовности 625 образовательных организаций города к новому учебному году.
Всего в новом учебном году в детских садах, школах и колледжах столицы будет обучаться более 1,5 миллиона человек, что на 33 процента больше, чем годом ранее. В дошкольные группы пойдет более 450 тысяч малышей – местами были обеспечены все нуждающиеся московские дети в возрасте от двух лет шести месяцев до семи лет. Отмечается, что в большинстве московских районов в детские сады зачислили детей от двух лет четырех месяцев. При этом в школы города зачислено более 112 тысяч первоклассников.
В новом учебном году в Москве откроются 12 новых школ и детских садов. За лето отремонтировали 2,5 тысячи зданий школ и дошкольных групп. Кроме того, территории 349 образовательных организаций были благоустроены.
Питанием за счет столичного бюджета обеспечили всех дошкольников групп полного дня, учащихся 1–4 классов (завтрак), учащихся из многодетных и социально незащищенных семей (завтрак, обед) и студентов колледжей (обед).
Все здания оборудованы круглосуточными постами охраны, системами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова подразделений Росгвардии, а также противопожарными сигнализациями.
Ранее сообщалось, что в новом учебном году учителя столичных школ смогут воспользоваться сервисом "Яндекс.Учебник" – в нем содержатся готовые задания по математике и русскому языку с автоматической проверкой и мгновенной обратной связью педагога и ученика. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы. Сервис призван объединить возможности цифрового инструмента и "Московской электронной школы".
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