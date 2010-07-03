Собянин пригласил москвичей на форум "Город образования"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин пригласил жителей столицы принять участие в образовательном форуме "Город образования". Он состоится на ВДНХ с 29 августа по 1 сентября.

Приглашение мэр Москвы опубликовал на своей странице "ВКонтакте". Он подчеркнул, что форум является крупнейшим в мире в сфере образования, и на нем будет интересно ученым, бизнесменам, учителям, школьникам, студентам.

"Можно бесплатно зарегистрироваться и прийти на любую площадку. Родителям расскажут, как лучше выбрать школу и общаться с классным руководителем. Для учителей пройдут дискуссии и мастер-классы, в том числе по работе в Московской электронной школе. Детей ждут квесты и нестандартные задачи. Думаю, каждый найдет что-то для себя", – написал глава города.

Московский международный форум "Город образования" пройдет в павильоне №75 на ВДНХ. В рамках деловой программы планируется провести более 700 мероприятий.



Как в этом году пройдет форум "Город образования"

Высокотехнологичные методики, при помощи которых можно проверить свои знания, покажут на форуме "Город образования".

