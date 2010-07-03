На форуме "Город образования" покажут методики проверки знаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Высокотехнологичные методики, при помощи которых можно проверить свои знания, покажут на форуме "Город образования", который состоится с 29 августа по 1 сентября в павильоне № 75 на ВДНХ.

"Сотрудники Московского центра качества образования приглашают всех желающих определить уровень знаний по химии, стереометрии, английскому языку и другим предметам. Диагностика пройдет в формате виртуальной реальности. Надев шлем виртуальной реальности, посетители форума попадут в виртуальный мир, где им предстоит выполнить различные задания", – сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Кроме того, на форуме представят способ самопроверки и самоподготовки онлайн-сервис "Мои-достижения.рф". Школьники с его помощью смогут подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ, научатся заполнять бланки, определят свой уровень знаний по предметам.

В лаборатории LabPro каждый день во время форума пройдут мастер-классы, практикумы и семинары инженерной, медицинской и естественно-научной тематики. Старшеклассники смогут протестировать медицинские тренажеры для отработки навыков оказания первой помощи.

Также они смогут научиться конструировать роботов, исследуют работу мини-модели производственной линии, исследуют цифровую, аналоговую и радиоэлектронику, поработают с трехмерными сканером и принтером.

