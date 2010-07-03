Москвичам напомнили об услугах для школьников и их родителей

08:47
08:47
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
К учебному году для родителей на mos.ru доступны электронные услуги. Чтобы воспользоваться ими, нужно зарегистрировать личный кабинет.
На портале можно записать ребенка в первый класс или же перевести его в другую школу в течение всего учебного года. Родители в электронном заявлении могут указать до трех образовательных организаций.
Там же оформляется карта учащегося, которая дает школьникам льготы. Это проезд на транспорте, бесплатное посещение музеев, запись к врачам, скидки на некоторые товары и услуги. Чтобы сделать карту, понадобятся документ, удостоверяющий личность, данные о регистрации, фотографии и номер полиса ОМС. Оформление займет не более 30 дней, карту отправят в школу.
Благодаря сервису "Электронный дневник школьника" родители могут смотреть онлайн за успеваемостью ребенка. В дневнике отображаются расписание занятий, домашние задания, оценки. Кроме того, пользователи могут оперативно связаться с учителем. Для доступа к электронному дневнику нужно зайти в личный кабинет, ввести в специальное поле номер телефона, адрес электронной почты и данные СНИЛС.
Система "Проход и питание" позволяет родителям всегда знать, во сколько их ребенок пришел в школу и когда ушел с занятий. Чтобы к ней подключиться, необходимо заполнить и передать в школу заявление на информирование. В нем указан номер телефона, привязанный к лицевому счету ребенка.
На mos.ru можно записать ребенка в бесплатные кружки и секции, а также в группы продленного дня. Там же доступны результаты ГИА, ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, итоговых сочинений (изложений), итогового собеседования по русскому языку и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Чтобы узнать их, нужен документ, удостоверяющий личность, и код регистрации на экзамен.
Ранее в столице отменили обязательное предоставление в детские сады бумажных справок об отсутствии у детей контактов с инфекционными больными. В дальнейшем планируется полная отмена получения этой справки после перерывов в посещении детсада в течение года. Однако некоторые медицинские документы при оформлении ребенка в детсад, школу и для зачисления в спортивные секции остаются необходимыми.
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