В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников

11:10
11:10
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице отменили обязательное предоставление в детские сады бумажных справок об отсутствии у детей контактов с инфекционными больными, написал Сергей Собянин на своем персональном сайте. Он подчеркнул, что 2 сентября можно приходить в детский сад без нее.
По словам мэра, накануне нового учебного года детские поликлиники переживают нашествие родителей, которым необходима такая справка. К примеру, в августе – начале сентября прошлого года было выдано 296 тысяч бумажных справок.
"Для приема были открыты 338 кабинетов, в которых работали 566 врачей. Поликлиники принимали даже по воскресеньям. Сколько времени и сил потратили родители, подсчитать еще сложнее", – отметил мэр.
Он подчеркнул, что в столице нет эпидемий инфекционных заболеваний – москвичи могут заболеть ветрянкой или иной инфекционной болезнью в любое время года, однако, как правило, очаг заболевания ограничен стенами одной квартиры или дома.
Собянин заметил, что реально накануне нового учебного года нужно осматривать считанное количество детей, у которых болеют или недавно болели родственники или соседи по дому.
По его словам, для этого создана специальная информационная программа, в которой объединили информацию Роспотребнадзора об очагах инфекций с адресными списками воспитанников детских садов.
Таким образом, если семья живет в доме, попавшем в этот список, с ней свяжутся напрямую, сообщат о нахождении в зоне карантина и напомнят, что перед возвращением ребенка в детский сад им нужно сходить в поликлинику, пройти осмотр и получить справку о состоянии здоровья.
Кроме того, как и в предыдущие годы, в течение первых двух недель сентября всех детей будут осматривать школьные медицинские сестры.
Как рассказал Собянин, отмена обязательного получения бумажной справки для дошкольников – только первый шаг. В будущем власти работать над тем, чтобы вообще отменить получение этой справки после перерывов в посещении детского сада в течение года.
Отслеживать эпидемиологическую ситуацию московские ведомства будут до октября, чтобы ежедневно иметь реальную картину происходящего, заключил мэр.
Ранее сообщалось, что власти Москвы приняли решение с 1 сентября 2019 года повысить нормативы бюджетного финансирования частных школ и детских садов до уровня нормативных затрат на школьников для государственных школ.
С 2011 года в столице построили в общей сложности 342 здания детских садов и школ. Большую часть из них – 236 – возвели на средства городского бюджета, а еще 106 – за счет инвесторов. В частности, с начала года ввели в эксплуатацию 14 объектов образования почти на 3,7 тысячи мест.
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