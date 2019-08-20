Без лишней справки. Что нужно для приема в детский сад, школу и спортивные секции

В Москве отменили обязательное предоставление в детские сады бумажных справок об отсутствии у детей контактов с инфекционными больными. Об этом написал Сергей Собянин на своем персональном сайте. Рассказываем, какие медицинские документы сегодня необходимы при оформлении ребенка в детский сад, школу и для зачисления в спортивные секции.



Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Бумажные справки об отсутствии у детей контактов с инфекционными больными в столичных садах официально не будут требовать уже со второго сентября. Решение было принято из-за ежегодной нагрузки на детские поликлиники перед новым учебным годом. Только в августе и сентябре прошлого года было выдано около 296 тысяч таких справок, для приема были открыты 338 кабинетов, работали 566 врачей. Поликлиники принимали даже по воскресеньям, а родителям приходилось выстаивать очереди.

Сегодня эпидемий инфекционных заболеваний в Москве нет, поэтому перед началом учебного года надо осматривать считаное количество детей, у которых болеют или недавно болели родственники или соседи по дому, отмечает Собянин. И для этого создана специальная информационная программа, в которой объединили информацию Роспотребнадзора об очагах инфекций с адресными списками воспитанников детских садов.

Проще говоря, если семья с ребенком живет в доме, попавшем в этот список, ее оповестят напрямую о нахождении в зоне карантина и напомнят о необходимости пройти осмотр в поликлинике для получения справки о состоянии здоровья для детского сада.

При этом, как и раньше, в течение первых двух недель сентября всех детей будут осматривать школьные медицинские сестры.

Отмена получения бумажной справки для дошкольника в Москве – только первый шаг. В дальнейшем планируется работа над полной отменой получения этой справки после перерывов в посещении детского сада в течение года. А пока разбираемся, какие справки все же необходимо предоставлять в детские учреждения.

В детский сад

Фото: ТАСС/Артем Ленц

Сегодня для того, чтобы записать ребенка в детский сад, необходимо привести его на профилактический осмотр врачей и оформить "Медицинскую карту ребенка для образовательных учреждений" (форма 026/У-2000).

Для заполнения карты ребенка должны осмотреть врачи-специалисты, в том числе хирург, стоматолог, офтальмолог и невролог. Также придется сдать анализы, включая общий анализ крови и мочи. После прохождения всех процедур необходимо будет прийти на финальный осмотр к педиатру. Он напишет полное медицинское заключение о готовности ребенка к детскому саду с указанием физкультурной группы.

Если ваш ребенок уже ходит в детский сад, но по каким-то причинам его пропускал, нужно будет пройти осмотр на педикулез и чесотку. В справку врач внесет данные об отсутствии контактов с инфекционными больными.

Общее обследование для записи ребенка в детский сад можно пройти бесплатно в государственных клиниках. Для этого понадобится только документ, удостоверяющий личность, и полис ОМС ребенка. Весь процесс обследования не должен занять более 30 дней.

В школу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Для школьников необходимо наличие такой же медицинской карты, как и для поступления в сад (форма 026/У-2000).

А вот для занятий в бассейне детям понадобится медсправка. В детской городской поликлинике участковый врач-педиатр даст направление на обследование на наличие кишечных гельминтов. Такую процедуру необходимо будет проходить каждые три месяца, а если был перерыв в посещении бассейна более двух месяцев, придется делать новую справку.

Для спортивных секций

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Здесь все зависит от того, насколько серьезно ваш ребенок решил заняться спортом и какие физические нагрузки его ожидают. Если это обычная спортсекция с тренировками не чаще двух раз в неделю и не более одного часа каждая, то достаточно предоставить справку от педиатра. Обратитесь в поликлинику, к которой прикреплен ваш ребенок, там его осмотрит врач и в тот же день выдаст справку. В особых случаях может быть назначено дополнительное обследование в рамках двух недель.

Если планируются более частые тренировки в профессиональной секции или спортивной школе, предстоит пройти серьезное обследование в физкультурном диспансере. Альтернативно можно найти поликлинику, где есть спортивный врач, который выдает справки с заключением о занятии спортом. Углубленное медицинское обследование включает осмотр у профильных специалистов, в том числе травматолога, хирурга, невролога, кардиолога, офтальмолога. Кроме того, нужно будет сделать анализы крови и мочи, а также ЭКГ, эхокардиографию и пройти антропометрию.