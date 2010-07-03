"Бесконечность не предел": VIII День Вышки пройдет в Парке Горького 5 сентября

11:59
11:59
Поделиться в социальных сетях:
Фото: park-gorkogo.com
5 сентября в Парке Горького восьмой раз состоится общегородской праздник День Вышки, организованный Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики". В этом году он проводится под девизом "Бесконечность не предел".
В этот день парк превратится в огромный университетский кампус. На его площадке соберутся студенты и преподаватели университета, известные ученые и общественные деятели, представители разных профессий и сфер деятельности, жители и гости Москвы.
С 14:00 начнутся традиционные лекции от профессоров Вышки. О телесном знании и погружении в эпоху массового советского танца поведает автор учебного курса НИУ ВШЭ Ирина Сироткина. Лекцию "Средневековье без страданий" прочтет старший научный сотрудник научно-учебной лаборатории медиевистических исследований Олег Воскобойников. "Миллениалы: чем молодые взрослые отличаются от старших поколений" – тема встречи с первым проректором ВШЭ Вадимом Радаевым. А академический руководитель образовательной программы "Городское планирование" Олег Баевский сообщит, как менялись парадигмы генеральных планов Москвы.
В англоязычном лектории HSE Open Talks выступят ученые из разных стран – обладатели степени PhD из лучших мировых университетов, которые расскажут о своих исследованиях и ответят на любые вопросы гостей праздника.
В парке будет открыт шатер "Территория Сбербанка". Гости шатра смогут прослушать лекции, выиграть полезные призы и, конечно же, подать заявку на прохождение стажировки в банке.
Специально для любителей технологических новинок на Дне Вышки снова откроется площадка "Наука и технологии". МИЭМ, Институт когнитивных нейронаук, факультет физики, факультет химии и департамент психологии представят различные опыты, оптические иллюзии, нейрокомпьютерные интерфейсы и другие технологические разработки студентов, которые можно будет протестировать. Например, Институт когнитивных нейронаук пригласит принять участие в визуальных экспериментах с ай-трекером – устройством, с помощью которого определяются координаты взгляда и его перемещение в ходе восприятия визуального стимула, и узнать, что такое компьютерный мозг и как он работает. А гости стенда МИЭМ смогут испытать "Манипулятор с биоэлектрическим управлением", который позволяет управлять искусственным протезом, считывая сигналы мозга человека.
На Пушкинской набережной стартует забег на пять километров "Пульс Вышки" по Пушкинской и Андреевской набережным – от Зеленого театра до Лужнецкого моста. В прошлом году 500 участников первого забега продемонстрировали супернавык настоящего вышкинца – способности выживания в условиях жестких дедлайнов. В этом году вуз решил пойти дальше и показать, что сбить пульс вышкинца с привычного темпа обстоятельствам не под силу.
Кроме того, будут квесты, мастер-классы, Science Slam, fashion-показ Школы дизайна, спортивные состязания, Парад национальностей "Весь мир в одной Вышке", много музыки и общения – и это лишь малая часть того, что ожидает гостей.
С программой можно ознакомиться по ссылке.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: