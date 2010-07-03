"Бесконечность не предел": VIII День Вышки пройдет в Парке Горького 5 сентября

Фото: park-gorkogo.com

5 сентября в Парке Горького восьмой раз состоится общегородской праздник День Вышки, организованный Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики". В этом году он проводится под девизом "Бесконечность не предел".

В этот день парк превратится в огромный университетский кампус. На его площадке соберутся студенты и преподаватели университета, известные ученые и общественные деятели, представители разных профессий и сфер деятельности, жители и гости Москвы.

С 14:00 начнутся традиционные лекции от профессоров Вышки. О телесном знании и погружении в эпоху массового советского танца поведает автор учебного курса НИУ ВШЭ Ирина Сироткина. Лекцию "Средневековье без страданий" прочтет старший научный сотрудник научно-учебной лаборатории медиевистических исследований Олег Воскобойников. "Миллениалы: чем молодые взрослые отличаются от старших поколений" – тема встречи с первым проректором ВШЭ Вадимом Радаевым. А академический руководитель образовательной программы "Городское планирование" Олег Баевский сообщит, как менялись парадигмы генеральных планов Москвы.

В англоязычном лектории HSE Open Talks выступят ученые из разных стран – обладатели степени PhD из лучших мировых университетов, которые расскажут о своих исследованиях и ответят на любые вопросы гостей праздника.

В парке будет открыт шатер "Территория Сбербанка". Гости шатра смогут прослушать лекции, выиграть полезные призы и, конечно же, подать заявку на прохождение стажировки в банке.

Специально для любителей технологических новинок на Дне Вышки снова откроется площадка "Наука и технологии". МИЭМ, Институт когнитивных нейронаук, факультет физики, факультет химии и департамент психологии представят различные опыты, оптические иллюзии, нейрокомпьютерные интерфейсы и другие технологические разработки студентов, которые можно будет протестировать. Например, Институт когнитивных нейронаук пригласит принять участие в визуальных экспериментах с ай-трекером – устройством, с помощью которого определяются координаты взгляда и его перемещение в ходе восприятия визуального стимула, и узнать, что такое компьютерный мозг и как он работает. А гости стенда МИЭМ смогут испытать "Манипулятор с биоэлектрическим управлением", который позволяет управлять искусственным протезом, считывая сигналы мозга человека.

На Пушкинской набережной стартует забег на пять километров "Пульс Вышки" по Пушкинской и Андреевской набережным – от Зеленого театра до Лужнецкого моста. В прошлом году 500 участников первого забега продемонстрировали супернавык настоящего вышкинца – способности выживания в условиях жестких дедлайнов. В этом году вуз решил пойти дальше и показать, что сбить пульс вышкинца с привычного темпа обстоятельствам не под силу.

Кроме того, будут квесты, мастер-классы, Science Slam, fashion-показ Школы дизайна, спортивные состязания, Парад национальностей "Весь мир в одной Вышке", много музыки и общения – и это лишь малая часть того, что ожидает гостей.

С программой можно ознакомиться по ссылке.