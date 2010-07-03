ЦОДД призвал водителей быть внимательнее в преддверии учебного года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центр организации дорожного движения призывает водителей быть внимательнее на дорогах в первые дни нового учебного года, особенно около школ.

В ЦОДД объяснили, что после долгих каникул не все дети адаптировались к учебному ритму и не все ученики помнят о необходимости соблюдения ПДД. Помимо этого, многие только начинают ходить до учебного заведения без взрослых и не всегда ведут себя безопасно на дорогах. Родителям рекомендуют активно информировать детей о ПДД и учить безопасному поведению на дороге на своем примере.

Водители также отвыкли от детей на дорогах за лето, добавили в центре. Необходимо неукоснительно соблюдать ПДД, четко следить за скоростным режимом, подчеркнули в ЦОДД. Там же обратили внимание на то, что возле учебных заведений действует пониженный скоростной режим.

Помимо этого, нужно обеспечить хорошую видимость машины при любой погоде. Все требования ПДД относительно включенного света фар должны соблюдаться.

Перед новым учебным годом сотрудники ЦОДД проверили дорожную ситуацию у 566 школ. Это места с интенсивным движением транспорта и большими потоками пешеходов, а также места с высоким риском возникновения аварий.

Вся дорожно-транспортная инфраструктура находится в надлежащем состоянии. Замечания касательно отсутствия лежачих полицейских, недостатков по дорожной разметке и ограждениям направлены в департамент ЖКХ и префектуры округов.

С 26 августа в Москве из-за приближающегося учебного года прогнозируется ухудшение дорожной ситуации. Автомобилей станет больше на 100–125 тысяч. Со 2 сентября на дорогах города ожидают стабильное рабочее движение.