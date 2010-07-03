Москвичей предупредили об ухудшении дорожной ситуации с 26 августа

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Ухудшение дорожной ситуации ожидается в Москве с 26 августа из-за приближающегося учебного года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД)

"Начиная с 26 августа мы ожидаем увеличение количества автомобилей на 15–17%, в абсолютных значениях – это плюс 100–125 тысяч автомобилей", – заявили в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что в связи с началом подготовки к новому учебному году в столичных торговых центрах и детских магазинах ожидаются локальные затруднения. В связи с этим автомобилистам рекомендовали заранее продумывать свой маршрут, объезжая крупные торговые центры.

При этом уточняется, начиная со 2 сентября на дорогах столицы прогнозируется стабильное рабочее движение.

Ранее педагог-психолог Анастасия Кузнецова рекомендовала с августа налаживать режим школьников перед началом учебного года. Она посоветовала постепенно смещать время утреннего подъема и отхода ко сну к школьной норме, чтобы ребенок мог без проблем подниматься около 8 утра.

