Москвичей предупредили об ухудшении дорожной ситуации с 26 августа

Ухудшение дорожной ситуации ожидается в Москве с 26 августа из-за приближающегося учебного года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД)
"Начиная с 26 августа мы ожидаем увеличение количества автомобилей на 15–17%, в абсолютных значениях – это плюс 100–125 тысяч автомобилей", – заявили в пресс-службе.
Собеседник агентства отметил, что в связи с началом подготовки к новому учебному году в столичных торговых центрах и детских магазинах ожидаются локальные затруднения. В связи с этим автомобилистам рекомендовали заранее продумывать свой маршрут, объезжая крупные торговые центры.
При этом уточняется, начиная со 2 сентября на дорогах столицы прогнозируется стабильное рабочее движение.
Ранее педагог-психолог Анастасия Кузнецова рекомендовала с августа налаживать режим школьников перед началом учебного года. Она посоветовала постепенно смещать время утреннего подъема и отхода ко сну к школьной норме, чтобы ребенок мог без проблем подниматься около 8 утра.
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