На ВДНХ пройдет форум "Город образования"

Фото: expo.vdnh.ru

С 29 августа по 1 сентября на ВДНХ пройдет Московский международный форум "Город образования", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что на него планируют приехать около тысячи экспертов более чем из 50 стран мира. Он расположится на ВДНХ в павильоне № 75. Во время форума участники получат доступ к широким возможностям столичного образования: познакомятся с практикой применения самых современных технологий в московских школах, испытают новейшее оборудование и получат актуальную информацию об инновационных трендах образовательного процесса.

Для гостей мероприятия будут подготовлены деловые, развлекательные и познавательные встречи. Принять участие в форуме смогут также и родители, для которых подготовлены проекты, рассказывающие об учебном процессе.

Всего в рамках форума будут функционировать стенды более 80 компаний. Будут представлены проекты "Московская электронная школа", "Предпрофессиональные классы", "Площадка WorldSkills", "Мои достижения в моем городе", "Взаимообучение городов", "Техносфера московской школы" и другие не менее важные.

На форум также съедутся профессиональные преподаватели по баскетболу и футболу. Состоится традиционная благотворительная акция "Забег во благо".

Международный форум "Город образования" – крупнейшая коммуникационная и выставочная площадка, демонстрирующая практический опыт по интеграции ресурсов Москвы для эффективной реализации идей открытого образования, использования потенциала организаций науки, культуры, бизнеса с целью формирования у школьников компетенций, необходимых в будущей профессии и жизни в высокотехнологичном городе.

В 2019 году форум пройдет в третий раз. В 2018-м участие в форуме приняли более 133 тысяч человек. Спикеры и специалисты более чем из 70 стран провели около тысячи выступлений, 460 сессий презентаций, а также 130 мастер-классов.

