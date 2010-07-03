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Российские школьники победили в медальном зачете олимпиады по информатике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

"По предварительным результатам завершающего второго тура из открытой таблицы, российская сборная, состоящая из четырех школьников, выиграла четыре золотые медали и заняла первое место по медальному зачету", – говорится в сообщении.

Уточняется, что по традиции половина участников олимпиады получает медали. Шестая часть медалей – золотые, 2/6 – серебряные и 3/6 – бронзовый. Точное число медалей определят путем голосования делегаций. В министерстве уточнили, что четвертый участник сборной России сейчас находится на границе между серебряной и золотой медалью. Решение о присуждении ему медали объявят 9 августа.

"Очередная победа российской сборной на Международной олимпиаде по информатике – это не просто успех ребят и их тренеров, заслуги которых в этом году вновь трудно переоценить. Это наглядная демонстрация сложившейся в России системы обучения и подготовки в области программирования, в сфере информационных технологий", – отметила министр просвещения Ольга Васильева.

В общем медальном зачете Россия опередила 87 стран и заняла 1 место. Абсолютным победителем олимпиады стал участник из сборной США Бенджамин Чи.

В конце июля четверо российских школьников выиграли золотые медали на международной олимпиаде по химии. Олимпиада проходила в Париже с 21 по 30 июля. В числе победителей – трое одиннадцатиклассников из Москвы и один из Вологды. Всего участвовали школьники из более чем 80 стран.

