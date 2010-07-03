Собянин поздравил россиян с серебром на Специальной Олимпиаде

Сергей Собянин поздравил российскую команду со вторым местом на соревнованиях по футболу, которые проходили в рамках Специальной Олимпиады. Об этом мэр написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Наша команда заняла второе место по футболу на Специальной Олимпиаде. Это ребята из центра семейного устройства "Спутник", – рассказал Собянин. Мэр пояснил, что участники соревнований "прошли сложную квалификацию и попали в сильнейшую группу", чтобы отправиться на Специальную Олимпиаду в Швецию. "С серебром вас! Молодцы!" – обратился к призерам мэр.
Центр "Спутник" занимается семейным устройством детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Как уточнили в центре, российская команда боролась за "Кубок Готии" (Gotia Cap) со сборными Дании, Латвии, Польши. Россияне смогли выйти в финал, где встретилась с командой Литвы.
Gotia Cap входит в число наиболее масштабных юниорских соревнований Европы. В составе турнира проводят и Трофей Специальной Олимпиады. В нем участвуют юнифайд-команды, где обычные спортсмены и футболисты с ментальными нарушениями играют вместе.
Ранее сообщалось, что московские школьники завоевали пять медалей на международных олимпиадах по биологии и математике. Ученикам столичных школ достались две золотые и три серебряные награды.
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