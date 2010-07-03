Собянин открыл первый ЧМ по художественной гимнастике среди юниорок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин открыл первый чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок. Церемония прошла во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой на территории спорткомплекса "Лужники".

Мэр столицы подчеркнул, что "сегодня "Лужники" открывают всему миру новые грани". "Благодаря появлению уникального дворца художественной гимнастики Москва превращается в центр мировой художественной гимнастики", – цитирует Сергея Собянина Агентство "Москва". Мэр назвал открытие международного турнира "днем рождения" Дворца гимнастики. "Я уверен, что благодаря чемпионату огромное количество людей во всем мире и в нашем городе будут еще больше увлекаться этим красивым видом спорта", – заявил он.

Сергей Собянин поблагодарил президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову за идею и воплощение проекта дворца. Он также выразил признательность Федерации художественной гимнастики за согласие провести чемпионат в Москве.

Первый в истории чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок пройдет с 19 по 21 июля. На ЧМ выступят в общей сложности 442 спортсменки. В программу состязаний включены индивидуальные (скакалка, мяч, булавы, лента) и групповые (обручи, ленты) упражнения.

В состав российской сборной вошли спортсменки Лала Крамаренко, Дария Сергаева, Анастасия Симакова и Софья Агафонова. Они выступят в личных соревнованиях. В групповых соревнованиях Россию на турнире будут представлять Анна Батасова, Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова, а также Дана Семиренко и Алиса Тищенко.

Дворец гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой открылся в "Лужниках" в июне. Он может вместить около четырех тысяч зрителей. Основную часть здания занимает арена с частично трансформируемыми трибунами. Кроме того, в оформлении вестибюлей дворца использовали мозаику с мотивами из традиционной русской живописи (хохлома и гжель).

Ранее Собянин сообщил, что плавательный центр в "Лужниках" должен заработать уже осенью. По словам мэра, он будет самым большим в Москве и одним из крупнейших в Европе. Строительство центра началось в 2016 году.