Плавательный центр в "Лужниках" должен заработать уже осенью – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Многофункциональный плавательный центр в "Лужниках" будет самым большим в Москве и одним из крупнейших в Европе. Заработать он должен уже осенью 2019 года. Об этом рассказал Сергей Собянин во время инспекции на строительном объекте.

"Лужники" продолжают прирастать крупными спортивными объектами. Не так давно мы открыли Дворец художественной гимнастики - самый крутой в мире. И вот еще один объект, который находится в завершающей стадии строительства, - это Дворец водных видов спорта, крупнейший в России, и, я думаю, крупнейший в Европе. Строительные работы в основном уже закончены, идут отделочные, пусконаладочные. Надеюсь, что уже осенью этот центр примет первых москвичей", – сказал мэр.

По словам Собянина, ожидается, что количество посещений нового Дворца водных видов спорта будет почти в 40 раз выше того числа, которое было ранее при работе старого бассейна.

"Здесь могут заниматься и дети, и взрослые, и профессиональные спортсмены, и любители. И, конечно, здесь будут организованы семейный отдых и занятия спортом всей семьей", – добавил мэр.

Возведение центра началось в 2016 году по проекту московского бюро UNK project. В плавательном центре будут один спортивный бассейн с 10 дорожками длиной 50 метров каждая и два тренировочных (размером 25 на шесть метров). Здесь же откроют аквапарк и термы. Гостей ждут спа, гидромассажные, соленая и купальная ванны, а также несколько бассейнов, среди которых волновой и бассейн с рекой.

На фасаде здания появятся орнаментные вставки в виде колец, напоминающих об Олимпийских играх 1980 года. В отделке помещений используют мозаику по мотивам работ Александра Дейнеки. Будет воссоздана колоннада, а исторические горельефы, снятые со старого здания, будут размещены внутри на стене главного входа. Главный и боковой фасады плавательного центра украсят реплики 12 барельефов, в точности повторяющие исторические панно.

По проекту здание будет перекрыто цилиндрическим стеклянным пассажем, который в одной из зон будет раздвигаться. По вечерам на здании будет зажигаться декоративная подсветка, она будет меняться в зависимости от погоды и времени года.

В июне в "Лужниках" открылся Дворец гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой. Центр вмещает около четырех тысяч зрителей. Основную часть здания занимает арена с частично трансформируемыми трибунами. В отделке вестибюлей Дворца гимнастики применена мозаика с индивидуальным дизайном – с использованием узоров из русской живописи (хохлома и гжель). Потолок арены украшают 900 декоративных светильников, создающих эффект звездного неба.

Комплекс "Лужники" – крупнейший спортивный объект России и мира. На площади более 150 гектаров находится свыше 80 сооружений. В их числе легендарный стадион, который после реконструкции принял чемпионат мира по футболу.

