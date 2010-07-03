Собянин поздравил московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде

Столичные школьники, которые заняли первые места на Всероссийской олимпиаде, получат по 500 тысяч рублей. Те, кто занял вторые и третьи места, получат по 300 тысяч рублей, сообщил Сергей Собянин на встрече с призерами Всероссийской олимпиады, которая прошла в концертном зале "Зарядье".
Кроме того, денежное вознаграждение получат все школьники, принимавшие участие в команде столицы на заключительном этапе олимпиады.
"Я лично благодарен вам за тот труд и успех, который мы видим сегодня. Каждый труд должен быть оценен, поэтому принял сегодня решение: все, кто принимал участие в команде Москвы на заключительном этапе Всероссийской олимпиады, получат по 100 тысяч рублей", – сказал мэр.
При этом Собянин подчеркнул, что те ребята, которые заняли несколько призовых мест, могут стать миллионерами.
"Но главный приз вы сделали сами себе, вы победили, вы чемпионы!" – отметил мэр.
Всероссийская олимпиада проводится Минобрнауки ежегодно с 1 сентября по 30 апреля. Она включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Любой желающий может бесплатно принять участие в школьном этапе ВсОШ и далее двигаться по "олимпийской лестнице" с учетом своих результатов.
"Москва в цифрах": победы московских школьников
Дипломы победителей и призеров заключительного этапа поддерживаются денежными премиями, дипломы олимпиады действуют четыре года и дают право поступления без вступительных испытаний в любой университет России по профилю олимпиады. Лучшие призеры заключительного этапа ВсОШ отбираются в сборные команды России для участия в международных олимпиадах по математике, информатике, физике, химии, биологии, географии, астрономии и по естественным наукам.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.