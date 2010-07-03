Собянин поздравил московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные школьники, которые заняли первые места на Всероссийской олимпиаде, получат по 500 тысяч рублей. Те, кто занял вторые и третьи места, получат по 300 тысяч рублей, сообщил Сергей Собянин на встрече с призерами Всероссийской олимпиады, которая прошла в концертном зале "Зарядье".

Кроме того, денежное вознаграждение получат все школьники, принимавшие участие в команде столицы на заключительном этапе олимпиады.

"Я лично благодарен вам за тот труд и успех, который мы видим сегодня. Каждый труд должен быть оценен, поэтому принял сегодня решение: все, кто принимал участие в команде Москвы на заключительном этапе Всероссийской олимпиады, получат по 100 тысяч рублей", – сказал мэр.

При этом Собянин подчеркнул, что те ребята, которые заняли несколько призовых мест, могут стать миллионерами.

"Но главный приз вы сделали сами себе, вы победили, вы чемпионы!" – отметил мэр.

Всероссийская олимпиада проводится Минобрнауки ежегодно с 1 сентября по 30 апреля. Она включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Любой желающий может бесплатно принять участие в школьном этапе ВсОШ и далее двигаться по "олимпийской лестнице" с учетом своих результатов.

"Москва в цифрах": победы московских школьников



Дипломы победителей и призеров заключительного этапа поддерживаются денежными премиями, дипломы олимпиады действуют четыре года и дают право поступления без вступительных испытаний в любой университет России по профилю олимпиады. Лучшие призеры заключительного этапа ВсОШ отбираются в сборные команды России для участия в международных олимпиадах по математике, информатике, физике, химии, биологии, географии, астрономии и по естественным наукам.