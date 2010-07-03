Столичные школы пройдут исследование по стандартам TIMSS

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Столичные школы примут участие в международном исследовании по оценке качества математического и естественно-научного образования в школах (TIMSS). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
Исследование TIMSS проводится в апреле-мае 2019 года. Отличительная особенность исследования в этом году – переход на компьютерное тестирование.
Для участия в исследовании отобраны 590 образовательных организаций из 49 регионов страны. Всего в нем принимают участие более 60 стран мира.
Для участия традиционно отбираются учащиеся 4-х и 8-х классов по математике и естественно-научным предметам. Данное исследование позволяет выявить факторы, влияющие на качество образования в России, а также приводит общую оценку знаний учащихся.
Результаты исследования TIMSS-2019 будут официально объявлены в декабре 2020 года.
Ранее сообщалось, что столичные школьники сдадут экзамен по оказанию первой медицинской помощи. Он будет проходить в РНИМУ имени Пирогова.
По словам организаторов экзамена, более 1,3 тысячи учеников московских школ, которые ранее выбрали предпрофессиональный класс по медицине, смогут на практике показать приобретенные ими знания и навыки. Оценивать их будут сотрудники кафедры медицины катастроф РНИМУ. Уточняется, что предпрофессиональные экзамены у школьников делят на теоретическую и практическую части.
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