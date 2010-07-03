В финале Всероссийской олимпиады примут участие более 1500 москвичей

Финальный этап Всероссийской олимпиады школьников будет проходить в 13 городах России. В нем примут участие 1562 московских ученика, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
На олимпиаду отправились учащиеся 9–11-х классов, показавшие лучшие результаты на региональном этапе конкурса. Победители и призеры интеллектуального состязания смогут поступить в любой российский вуз без вступительных экзаменов.
Заключительный этап будет проходить до 27 апреля. Начался он 17 марта с соревнования по химии в Уфе. Олимпиада школьников проводится по 24 предметам.
В этом году в региональном этапе приняли участие более 17 тысяч учеников из столичных школ. Это на 12% больше, чем годом ранее. Победителями и призерами стали почти шесть тысяч детей.
Как рассказал директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко, на заключительном этапе олимпиады в прошлом году учащиеся 227 столичных школ завоевали 906 дипломов, установив рекорд.
Он напомнил, что в Москве работают кружки в школах и в Центре педагогического мастерства, проводятся учебно-тренировочные сборы, действуют проекты "Инженерный класс", "Медицинский класс" и "Научно-технологический класс".
В 2018 году лидеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады представляли более 40% от всех образовательных учреждений Москвы. В 2010 году победителями и призерами заключительного этапа были ученики только 74 школ.
Как отмечает портал мэра, международные исследования показали, что уровень школьного образования в столице – один из самых высоких в мире. Согласно международной программе PISA, по уровню читательской и математической грамотности школьники Москвы входят в топ-6 в мире. По уровню читательской грамотности московские четвероклассники – первые в мире.
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