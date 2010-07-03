Московские школьники сдадут экзамен по оказанию первой медпомощи

Столичные школьники сдадут экзамен по оказанию первой медицинской помощи. Он будет проходить в РНИМУ имени Пирогова, сообщили в пресс-службе вуза.
По словам организаторов экзамена, более 1,3 тысячи учеников московских школ, которые ранее выбрали предпрофессиональный класс по медицине, смогут на практике показать приобретенные ими знания и навыки. Оценивать их будут сотрудники кафедры медицины катастроф РНИМУ.
В этом году порядок экзамена решили немного изменить, отметила глава отдела разработки прикладных медицинских технологий и изделий медицинской техники вуза Алла Стрижебок. "Каждый ученик будет сдавать экзамен отдельно", – пояснила она. Кроме того, по словам Стрижебок, экзамен будет сниматься на видео, чтобы "избежать таких прецедентов как "необъективная оценка".
Уточняется, что предпрофессиональные экзамены у школьников делят на теоретическую и практическую часть. Теорию будущие медики сдали в форме компьютерного тестирования в столичном департаменте образования. Практический тест по оказанию первой помощи они смогут пройти в РНИМУ имени Пирогова 30 марта и далее каждую субботу до середины мая. Результаты объявят сразу. Те, кто сдаст и теорию, и практику на "отлично", получат дополнительно десять баллов при поступлении в медицинский вуз.
РНИМУ имени Пирогова – единственный вуз, где есть три предпрофессиональных направления подготовки школьников: академическое, инженерное и медицинское. В медицинских классах проводят занятия по педиатрии, фармацевтике и клинической психологии. Обучение скоординировано с работой медико-биологического факультета вуза.
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