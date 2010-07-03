Москвичи завоевали пять медалей на международных олимпиадах по биологии и математике

09:49
09:49
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Московские школьники с успехом выступили на международных олимпиадах по биологии и математике. Они смогли завоевать пять медалей: две золотые и три серебряные. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Математическая олимпиада проходила с 10 по 22 июля в Великобритании. В ней приняли участие команды школьников из 112 стран. Им предстояло показать свои знания по геометрии, алгебре и теории чисел. В итоге золотые медали получили Тимофей Ковалев и Олег Смирнов из школы-интерната имени Колмогорова. Обладателями серебряных наград стали Валерий Кулишов и Иван Гайдай-Турлов из школы № 57.
А на Международной биологической олимпиаде, проходившей в Венгрии с 14 по 21 июля, серебро досталось Наталии Колюпановой из школы имени маршала Чуйкова. Соревнование включало два тура – теоретический и практический. За награды боролись представители 78 стран.
Три международные олимпиады: по физике, математике и биологии, – уже завершены. На них ученики московских школ завоевали девять наград. Впереди юных москвичей ждут соревнования по химии, географии, информатике, астрономии, а также Международная естественно-научная олимпиада юниоров.
За пять лет медали на международных олимпиадах завоевали более 70 московских школьников. В частности, в начале мая ученик школы №1589 Григорий Бобков стал абсолютным победителем Азиатской физической олимпиады. А в прошлом учебном году юные москвичи принесли городу 38 наград (13 золотых и девять серебряных) на интеллектуальных соревнованиях по астрономии, астрофизике, биологии, географии, информатике, математике, физике и химии. Победители международных состязаний получили от столичных властей по 1 миллиону рублей, а призеры – по 500 тысяч рублей.
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