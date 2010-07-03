Школьник из Москвы стал абсолютным победителем Азиатской физической олимпиады

Московский школьник стал абсолютным победителем XX Азиатской физической олимпиады, которая проходила в Аделаиде с 5 по 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Как уточнили в ведомстве, международное жюри присудило 11-класснику из Москвы Григорию Бобкову золотую медаль и абсолютное первое место в олимпиаде. Он набрал 33,4 балла из 50 возможных.

Золотую медаль также завоевал еще один москвич − Алексей Шишкин. Серебряные награды получили Владимир Малиновский и Андрей Парфенов (оба − из Москвы), Владислав Поляков из Санкт-Петербурга и Елисей Судаков из Вологды.

Бронзовым призером Азиатской физической олимпиады в этом году стала Ирина Ляликова из Московской области, а Павел Шишкин получил по итогам соревнований грамоту, отметили в Минпросвещения.

По данным ведомства, в этом году Россию в Австралии представляла команда из восьми призеров и победителей финального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Именно по результатам соревнований в Аделаиде сформируют российскую сборную для участия в Международной физической олимпиаде. Она будет проходить в Израиле с 7 по 15 июля.