Более 70 школьников Москвы за пять лет завоевали медали международных олимпиад

Более 70 московских школьников за пять лет завоевали медали на международных олимпиадах. Так, в начале мая ученик школы №1589 Григорий Бобков стал абсолютным победителей Азиатской физической олимпиады.
В прошлом учебном году москвичи завоевали 38 наград (13 золотых и 9 серебряных) на интеллектуальных соревнованиях по астрономии, астрофизике, биологии, географии, информатике, математике, физике и химии.
Кроме того, они отлично выступили на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров. Победители международных состязаний получили от города по одному миллиону рублей, призеры – по 500 тысяч.
Для участия в соревнованиях школьников отбирают по результатам Всероссийской олимпиады. Московская сборная в минувшем году получила 943 диплома, передает портал мэра и правительства города.
Подготовку ребят к соревнованиям можно сравнить с тренировками спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм. Школьники ездят на сборы, решают задания повышенной сложности.
Подготовкой занимается Центр педагогического мастерства. Кроме того, некоторые московские школы идут своим "олимпийцам" навстречу и составляют для них индивидуальный план обучения.
Впереди у столичных школьников, которые попадут в национальную сборную, восемь международных олимпиад. Среди них состязания по астрономии, биологии, математике, физике и химии. Сезон стартует в июле.
Министр просвещения России Ольга Васильева ранее дала высокую оценку московской системе образования. По ее словам, столица является лидером в стране по количеству победителей предметных олимпиад.
Московский школьник стал абсолютным победителем Азиатской физической олимпиады
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