Министр просвещения РФ дала высокую оценку столичному образованию

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Министр просвещения России Ольга Васильева дала высокую оценку московской системе образования. По ее словам, столица является лидером в стране по количеству победителей предметных олимпиад. На данный момент пять тысяч участников вышли на заключительный этап, из них одну треть представляли московские школьники, передает Агентство "Москва".

"Всего победителей стало 2 тысячи 286 из них 906 школьников из Москвы. Тут я хочу сделать еще один акцент. Москва – особый регион нашей страны. Я лично благодарю мэра города Сергея Собянина за его личное участие в системе образования", – сказала Васильева.

По ее словам, столица подарила проект "Московская электронная школа", на основе которого завершается наполнение контентом проекта "Российская электронная школа".

В сентябре прошлого года соглашение о совместной работе над проектом "Российская электронная школа" заключили Минобрнауки России и правительство Москвы. Документ подписали Сергей Собянин и министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Структуры договорились совместно обеспечивать устойчивое функционирование, дальнейшее развитие и модернизацию образовательной среды "Российская электронная школа".