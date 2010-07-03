IT-классы откроются в 34 школах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В 34 школах Москвы откроются специальные IT-классы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы. Такие классы откроются в новом учебном году уже с 1 сентября.

"Учреждения образования выбирали таким образом, чтобы изучать информационные технологии на высоком уровне могли дети из разных районов города", – сказано в тексте.

Подготовка в IT-классах в школах Москвы будет вестись по шести направлениям.



Сергей Собянин в феврале предложил открыть в Москве 30 IT-классов для школьников. С этой инициативой он выступил в ходе встречи с представителями IT-отрасли, ректорами вузов и директорами городских школ.

