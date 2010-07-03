Москвичи завоевали две медали на Европейской олимпиаде по физике

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Риге завершилась III Европейская олимпиада по физике. Из четырех наград, завоеванных российской сборной, две медали получили москвичи, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Золотую медаль получил столичный одиннадцатиклассник Дмитрий Царев из лицея "Вторая школа".

Ученица 10-го класса столичной школы № 2007 Татьяна Емельянова завоевала бронзу. Еще один десятиклассник Сергей Савельев из школы № 1568 имени Пабло Неруды получил почетную грамоту.

Олимпиада проходила в Латвии с 31 мая по 4 июня. Его участниками стали команды школьников более чем из 30 европейских государств.

Соревнование проводят по образцу Азиатской и Иберо-Американской физических олимпиад. Впервые оно прошло в Эстонии в 2017 году.

Ранее сообщалось, что победителям, призерам и участникам Всероссийской олимпиады школьников из сборной столицы увеличат размеры денежных выплат. Такое решение принял Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы.

Победители заключительного этапа олимпиады получат от 300 до 500 тысяч рублей, призеры – от 150 до 300 тысяч рублей, а члены сборной Москвы, не занявшие призовых мест, – по 100 тысяч рублей. Всего в финальной части всероссийской олимпиады участвовали 1717 столичных школьников.

Всероссийская олимпиада проводится Минобрнауки ежегодно с 1 сентября по 30 апреля. Она включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.